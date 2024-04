Um idoso, de 64 anos, aposentado do Corpo de Bombeiros foi morto a facadas nesta sexta-feira (12), no Bairro Eldorado, em Juiz de Fora. O suspeito do crime é um adolescente, de 15 anos, que segundo a Polícia Militar (PM) estava escondido dentro do guarda-roupas e assumiu ter matado o idoso.

Após a irmã da vítima ouvir gritos de socorro, ela acionou a PM, ao chegar no local, o bombeiro já estava caído no chão da cozinha com sangue ao redor. O óbito foi constatado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Ainda não se sabe a motivação do crime. Em nota, o Corpo de Bombeiros lamentou o ocorrido e informou que, "o caso será investigado pela Polícia Civil, não sendo possível afirmar as circunstâncias precisas deste trágico evento até o término das investigações. Em respeito à família enlutada, o Corpo de Bombeiros aguardará os resultados da investigação".