Nesta quinta-feira (27), a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) ratificou a prisão em flagrante do entregador, um homem de 34 anos, que se envolveu em uma briga com um sargento da Polícia Militar, também de 34 anos, em frente a um frigorífico no Bairro Santa Teresinha. O militar foi ouvido e liberado pela Polícia Militar.

De acordo com informações da PCMG, o entregador vai ser preso por tentativa de homicídio após receber alta do Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS), onde passou por cirurgia depois de ser baleado. O sargento, por sua vez, foi qualificado como autor de lesão corporal.

O caso foi encaminhado para a Delegacia Especializada de Homicídios, onde será apurado.



Lembre o caso

Uma briga entre um trabalhador do frigorífico Fripai e um sargento da Polícia Militar que estava à paisana acabou em tiros nessa quarta-feira (26), no Bairro Santa Teresinha. De acordo com a Polícia Militar, o principal motivo da briga foi o trânsito.

Conforme o major Jean Amaral, o policial atirou após ter sido ameaçado com uma faca pelo trabalhador do frigorífico. O homem atingido pelos tiros ficou ferido e foi socorrido por uma viatura da PM. Ele foi levado HPS, onde passou por cirurgia e está em estado de saúde considerado estável.

Ainda segundo a PM, o funcionário da Fripai possui várias passagens policiais por tráfico de drogas e lesão corporal.

A empresa Fripai informou em nota que "os fatos estão sendo apurados e que eles estão dando o apoio necessário".