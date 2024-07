Após receber alta do Hospital Dr. Mozart Teixeira (HPS) na segunda-feira (1º) e ser encaminhado ao presídio de Matias Barbosa, o funcionário de um frigorífico, de 34 anos, baleado na manhã dia 26 de junho, por um Policial Militar à paisana, teve a liberdade provisória concedida pela justiça nessa quarta-feira (3), em uma audiência de custódia no Fórum Benjamin Colucci, em Juiz de Fora.

O homem baleado passou por cirurgia e ficou por cinco dias no HPS. O caso aconteceu após uma briga de trânsito em frente a um açougue no Bairro Santa Terezinha, em Juiz de Fora.

De acordo com o registro policial, o homem baleado teria ameaçado o militar com um facão, recebeu voz de prisão pela PM e teve o flagrante confirmado pelo delegado de plantão. O militar, também de 34 anos, foi qualificado no Boletim de Ocorrência (BO) pelo crime de lesão corporal, foi ouvido e liberado no mesmo dia.