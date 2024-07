Em junho, a Associação Profissional das Empresas de Transporte de Passageiros de Juiz de Fora (Astransp) iniciou a substituição dos cartões Vale Transporte pelos cartões Moov para as empresas. Esse processo envolveu contato telefônico para validação dos dados dos funcionários, seguido pela disponibilização dos novos cartões. A entrega dos mesmos foi realizada de duas maneiras: um representante da empresa pegou o lote de cartões na sede da Astransp ou a própria associação entregou os cartões diretamente às empresas. Atualmente, cerca de 90% das empresas já realizaram a troca dos cartões. Nesta segunda-feira (8), a Associação solicitou que as instituições que ainda não efetuaram a troca o façam até o dia 12 de julho.

As empresas que já realizaram o cadastro no novo sistema tiveram o acesso à plataforma antiga de pedidos bloqueado. A partir de 12 de julho, o sistema antigo de pedidos será desativado, e as recargas só devem ser feitas no novo sistema Moov. O cartão antigo pode ser utilizado até o dia 12 de agosto, e a transferência de crédito para o novo cartão deve ser feita na sede da Astransp.

Usuários que possuam cartões de qualquer modalidade cadastrados no sistema antigo e não tenham vínculo com empresas também devem trocar seus cartões até o dia 12 de agosto para continuar utilizando o transporte público. O novo sistema Moov oferece a facilidade de recarga em diversos postos do DIGA espalhados pela cidade, como no Centro, Oeste, Sul, Nordeste e Norte.

A Astransp fica localizada na Rua Espírito Santo, 296, Bairro Poço Rico.