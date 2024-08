A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) concluiu, nesta quarta-feira (7), o inquérito policial que investigou a morte de um homem, de 50 anos, ocorrida dia 30 de julho deste ano, no Bairro Parque Guaruá, em Juiz de Fora. Dois suspeitos, de 20 e 23 anos, presos em flagrante na data do crime, foram indiciados por homicídio qualificado praticado com dolo eventual.

A investigação apurou que os suspeitos agrediram a vítima após ela importunar sexualmente o investigado de 23 anos. Imagens de câmeras de segurança capturaram as agressões e possibilitaram a identificação dos suspeitos, que foram localizados logo após o crime.

O laudo de necropsia apontou que, no momento dos chutes e pisões, a vítima ainda estava viva. A perícia também demonstrou que as escoriações nas costas da vítima foram causadas após ela ter sido arrastada e abandonada às margens da via.

Imagens da dupla tentando reanimar a vítima também circularam nas redes sociais. No entanto, o delegado responsável pelo caso, Luciano Vidal, explicou que os suspeitos assumiram o risco da morte da vítima ao pisarem em sua cabeça enquanto ela estava deitada no chão, sem condições de defesa. "Por isso, tentar reanimá-la não exclui nem ameniza o dolo nas agressões", concluiu o delegado.