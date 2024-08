A Jornalista de Juiz de Fora, Daniela Arbex voou com a empresa Voepass um dia antes do acidente que vitimou 62 pessoas na tarde desta sexta-feira (9), em São Paulo.

De acordo com Arbex, durante o voo, várias pessoas passaram mal por causa da falta de ar condicionado. “Filmei as pessoas passando mal durante o voo por causa do calor que fazia dentro da aeronave sem ar condicionado. Foi terrível. Um passageiro chegou a tirar a camisa. Outro, que estava uma poltrona a minha frente, sentia muita dor de cabeça. As pessoas se abanavam procurando ar. Eu estava no voo que saiu de Ribeirão Preto em direção a Guarulhos. Fiquei muito indignada, porque pela terceira vez a aeronave da companhia apresentava problemas tanto no trecho de SP quanto no da conexão pra Minas.”

Daniela destaca ainda que várias pessoas questionaram os funcionários da empresa. “Eu e outros passageiros questionamos a aeromoça. A resposta foi de que o ar não funcionava em solo, só no ar, o que não aconteceu. Da vez anterior, a desculpa é que o ar precisava de manutenção.

Ainda não sabemos o que motivou a queda de um modelo idêntico ao que voei ontem. Mas como uma aeronave opera nessas condições?”

A jornalista ainda lamentou o ocorrido. “Lamento profundamente pelas vidas perdidas hoje e percebo que corremos um risco real. SOUBE AGORA QUE O AVIÃO QUE CAIU É O QUE EU ESTAVA ONTEM. MEU DEUS! Estou profundamente impactada com essa tragédia”.

Em nota, a Força Aérea Brasileira (FAB) informa que, por meio do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), foi acionada para atuar na ocorrência da queda da aeronave da Voepass, de matrícula PTB 2283.

Veja abaixo a nota oficial da Voepass

VOEPASS Linhas Aéreas informa a ocorrência de um acidente envolvendo o voo 2283- avião PS – VPB, nesta sexta-feira, dia 09 de agosto, na região de Vinhedo/SP. A aeronave decolou de Cascavel/PR com destino ao Aeroporto de Guarulhos, com 58 passageiros e 4 tripulantes a bordo.



A VOEPASS acionou todos os meios para apoiar os envolvidos. Não há ainda confirmação de como ocorreu o acidente e nem da situação atual das pessoas que estavam a bordo.

A Companhia está prestando, pelo telefone 0800 9419712, disponível 24h, informações a todos os seus passageiros, familiares e colaboradores.