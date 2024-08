Uma casa pegou fogo na Rua Braz Antônio Falcon, no Bairro Santa Luzia, em Juiz de Fora, na manhã deste sábado (24). O incêndio foi controlado pelo Corpo de Bombeiros (CB).

De acordo com a corporação, o fogo começou no quarto do imóvel e não se alastrou para os demais cômodos. Foram utilizados cerca de 1.500 litros de água para combater as chamas.

Não houve feridos na ocorrência, e os danos materiais ficaram concentrados no quarto da casa.

A causa do incêndio não foi identificada.