Na tarde desse domingo (22), um incêndio atingiu um apartamento no terceiro andar de um prédio localizado na Avenida Olegário Maciel, no Bairro São Mateus, em Juiz de Fora.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o fogo ficou concentrado ao quarto da proprietária, e as causas do incidente ainda estão sendo investigadas. Não houve vítimas.

O local foi isolado, e a Defesa Civil foi acionada para avaliar as condições do imóvel.



Tags:

Apartamento | Fogo