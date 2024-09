A Secretaria de Transformação Digital e Administrativa (STDA) de Juiz de Fora informou, nessa quinta-feira (26), que, excepcionalmente neste fim de semana, a plataforma Prefeitura Ágil ficará fora do ar para manutenção programada.

A interrupção acontecerá das 12h do sábado (28) até as 23h59 do domingo (29), com possibilidade de restabelecimento antes do horário previsto. Na segunda-feira (30), o acesso à plataforma voltará ao funcionamento normal.