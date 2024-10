Um homem de 50 anos foi atropelado por um ônibus no Centro de Juiz de Fora, na tarde desta sexta-feira (11). O acidente aconteceu na Avenida Rio Branco, na altura da Praça Clodesmidt Riani, próximo à Rua Afonso Pinto da Mota.

De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de urgência (SAMU), o homem foi resgatado com sangramento no rosto e pouco consciente. Ainda segundo o SAMU a vítima foi estabilizada e encaminhada ao Hospital Dr. Mozart Teixeira (HPS).

O trânsito no local já está liberado.