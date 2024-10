A Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) irá realizar uma interligação entre as redes de sucção e recalque do Reservatório Milho Branco I. Os trabalhos serão realizados nesta quarta-feira (23) de 8h às 17h e, durante esse período, o fornecimento de água no bairro Milho Branco ficará comprometido.



A Cesama pede a compreensão dos moradores da área para que economizem água até que o abastecimento seja regularizado, o que deve acontecer ao longo da noite de quarta-feira.