Uma criança de 7 anos ficou gravemente ferida depois de descer um morro de bicicleta e bater de frente com um ônibus no início da noite de ontem (31). O acidente aconteceu na Rua Professor Alberto Marinho, no bairro Miguel Marinho. Segundo informações do SAMU, o menino foi socororrido por familiares e levado para a UPA Norte. Logo depois ele foi intubado e transferido em estado grave para o Hospital Santa Casa de Misericórdia.





O estado de saúde dele não foi atualizado.