Um veículo furtado foi encontrado na tarde de ontem (06), no Centro, em Juiz de Fora.

De acordo com informações da Polícia Militar, foi recebida a queixa de um carro furtado na região central da cidade. Os militares estavam em patrulhamento e localizaram o veículo na esquina da Rua Marechal Floriano Peixoto com a Avenida Getúlio Vargas. As vias foram bloqueadas para a abordagem dos ocupantes.

O condutor foi preso em flagrante e o veículo foi recuperado.