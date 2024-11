Um menino de 8 anos morreu em um acidente de moto ontem (05), no Bairro Leonardo, em Cataguases.

Segundo informações da Polícia Militar, a mulher de 33 anos, mãe da criança, que conduzia a moto, derrapou com o veículo e tombou. As vítimas foram levadas ao Hospital de Pronto Socorro do Hospital de Cataguases. No hospital a criança não resistiu aos ferimentos e morreu.

A mãe permanece em observação.