Um caminhão de botijão de gás tombou na tarde de ontem, no bairro Fontesville 2, em Juiz de Fora, Segundo informações dos bombeiros, o motorista relatou que o veículo perdeu o freio e que acabou tombando com 39 botijões. Ele não sofre ferimentos.

Os militares realizaram o isolamento da área e a verificação dos botijões para evitar riscos de vazamento. Após as providências no local, o caminhão foi desobstruído da via.