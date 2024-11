Um ciclista, de 18 anos, ficou ferido em uma batida com um carro no final da tarde de ontem (07), no Bairro Ouro Verde em Carangola. Segundo informações do SAMU, a vítima foi socorrida com dor na região do úmero, com lesões no membro inferior direito e suspeita de fratura no fêmur. Ele foi atendido e encaminhado para a Casa de Caridade de Carangola.