Um carro pegou fogo na manhã de hoje (11), no Bairro Paulo Vl, em Conselheiro Lafaiete. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, ao chegarem no local encontraram o veículo em chamas, e o fogo já estava consumindo a parte da frente do veículo. Os bombeiros iniciaram o combate ao incêndio, utilizando técnicas e táticas específicas para esse tipo de situação. O fogo foi controlado em poucos minutos e não foi possível detectar a causa do incêndio.



Ninguém ficou ferido.