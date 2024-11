Um homem, de 34 anos, ficou levemente ferido depois de bater o carro em um poste na manhã de hoje (11), no Bairro Vale do Ipê em Juiz de Fora. O acidente aconteceu na Rua Hameleto Fellet. A vítima foi socorrida pelo SAMU sem sinais de fratura, com sinais vitais estáveis e com alguns machucados no rosto. Ele foi encaminhado para o Hospital de Pronto Socorro.

A dinâmica do acidente ainda não foi informada.