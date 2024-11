Um homem, de 42 anos, foi encontrado morto na Rodovia MG-447, em Cataguases. Segundo informações da Polícia Militar, condutores que passavam pela via avistaram o corpo de um homem e uma motocicleta no acostamento. A perícia esteve no local e realizou os procedimentos necessários. A funerária São Cristóvão compareceu ao local para os procedimentos funerários.

Não há informações sobre a causa da morte.

