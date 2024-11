O corpo de um adolescente, de 16 anos anos, foi encontrado queimado na última quarta-feira (14), em Piraúba. Segundo informações da Polícia Militar, o corpo estava desaparecido e foi encontrado com marcas de tiros na cabeça. De acordo com informações, a vítima teria envolvimento com o tráfico de drogas.

A mãe reconheceu o corpo da vítima e ninguém foi preso até o momento