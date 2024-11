Um homem, de 37 anos foi atropelado por uma moto na Rua Paracatu, no Bairro Quintas das Avenidas, na noite da última quarta-feira (14). Segundo informações do SAMU, o pedestre foi socorrido com ferimentos leves: corte no queixo e dor na perna. Ele foi encaminhado para o Hospital de Pronto Socorro.

A dinâmica do acidente não foi informada.