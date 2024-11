Uma carreta bitrem, que transportava um contêiner com peças automotivas, tombou no início da manhã dessa segunda-feira (25), no KM 72 da BR-040 em Juiz de Fora. Segundo informações da Concer, o acidente aconteceu próximo ao Bairro Fazenda Inglesa. O acidente deixou uma pessoa ferida que foi socorrida com ferimentos leves. O veículo será retirado com um guindaste e poderá causar interdição temporária da pista.

