Visando a estreia na Superliga B, a equipe do JF Vôlei enfrenta a equipe de Montes Claros em dois amistosos nesta semana. A bola sobe para o primeiro amistoso nesta terça-feira (26) no Ginásio Municipal Jornalista Antônio Marcos, às 19h. Já o segundo jogo acontece às 17h, na quarta-feira (27) também no ginásio. A entrada é gratuita e aberta ao público.

A estreia do JF Vôlei acontece no dia 6 de dezembro, contra o Norde Vôlei, no Ginásio Municipal, às 20h.