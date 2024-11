Um idoso, de 78 anos, foi encontrado caído dentro de casa na manhã da última segunda-feira (25), no Bairro Arlindo Leite em Juiz de Fora. Segundo o Corpo de Bombeiros, os militares foram acionados e ao chegarem na residência encontraram o homem caído no chão, consciente, mas apresentava confusão mental e um sangramento na região frontal da cabeça. A equipe do Corpo de Bombeiros realizou a estabilização da vítima e ele goi encaminhado para o Hospital de Pronto Socorro.