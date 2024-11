Um apartamento teve um princípio de incêndio na noite da última quinta-feira (28), na Avenida Sete de Setembro, em Juiz de Fora.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a proprietária do imóvel estava preparando o jantar quando percebeu um estrondo e viu chamas saindo de um eletrodoméstico. O fogo foi apagado com o uso do extintor de incêndio.

Os militares estiveram no local e realizaram uma vistoria no apartamento. A síndica foi orientada a acionar o técnico de instalações.