Um homem, de 29 anos, foi encontrado morto na última terça-feira (03), no Bairro Granjas Betânia, em Juiz de Fora. Segundo informações da Polícia Militar, o corpo foi encontrado com perfurações no corpo e com os pés amarrados. O caso foi encaminhado para a delegacia de homicídios

Até o momento, nenhum suspeito foi identificado.

Tags:

Corpo | Encontrado