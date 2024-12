Uma casa pegou fogo na madrugada do último domingo (09), na Rua Augusto Vicente Vieira, no Bairro Santa Rita, em Juiz de Fora. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, não havia ninguém na casa no momento em que as chamas começaram, mas o local tinha muitos materiais empilhados e roupas. A dona do imóvel não estava na residência no momento do acidente.

Os militares fizeram o rescaldo e a casa passou por uma vistoria da Defesa Civil