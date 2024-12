A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), por meio da Secretaria de Educação (SE), divulgou na última terça-feira (10), o resultado do Cadastramento da Educação Infantil para 2025. Ao todo, mais de 3.200 crianças, com idades entre 4 e 5 anos, vão ingressar, no próximo ano, na Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino de Juiz de Fora.

Os nomes das crianças estão em ordem alfabética, acompanhados da escola e do período solicitado. As matrículas poderão ser feitas nas secretarias das escolas, no período de 10/12/2024 a 19/12/2024 e 02/01/2025 a 17/01/2025.



Matrícula

Para efetivação da matrícula, é necessário que o responsável compareça à escola contemplada no período de 10/12/2024 até 19/12/2024 e 02/01/2025 até 17/01/2025 e apresente a seguinte documentação:



- Original e cópia da certidão de nascimento do candidato, carteira de identidade e CPF (caso possua);



- Original e cópia Carteira de identidade e CPF do responsável legal;



- Original e cópia do Comprovante de residência (preferencialmente conta de luz);



- Cartão do Bolsa Família, caso tenha;



- Declaração médica, caso a criança tenha alguma deficiência;



- Original e cópia do Cartão de Vacina;



- Original e cópia do cartão do SUS;



- Declaração de Transferência, caso o aluno esteja fora da data de corte e tenha direito à continuidade.







