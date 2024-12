Com o objetivo de otimizar a fluidez no acesso dos candidatos do Programa de Ingresso Seletivo Misto (PISM) ao campus da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), algumas intervenções no trânsito do bairro São Pedro serão promovidas neste sábado (14), e no próximo domingo (15).

Na Via São Pedro, será proibido o estacionamento no sentido bairro/centro, nos trechos entre as ruas Pedro Bartoli Bedim e Antônio Rufino, e entre as ruas Adolfo Kirchmaier e Virgulino João da Silva.

Já na Rua Antônio Rufino, também será proibido o estacionamento de qualquer tipo de veículos no trecho entre a Via São Pedro e a Avenida Costa e Silva. A circulação na Avenida Costa e Silva e na Rua José Lourenço ficará em mão única no sentido bairro/centro, entre a Rua Antônio Rufino, e até o trevo com a Via São Pedro. A Rua Adolfo Kirchmaier, entre a Rua José Lourenço para e a Via São Pedro, também vai operar em mão única.



A Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU) orienta aos motoristas que não circulem no entorno da UFJF e da Faculdade de Medicina no Dom Orione, entre 11h e 13h30, caso não estejam transportando candidatos, para evitar que fiquem retidos por muito tempo no trânsito, pois no local prestam a prova cerca de nove mil pessoas.

No domingo (10) os candidatos utilizam os coletivos gratuitamente. A linha especial 180 (Universidade) começa a sair às 6h do ponto da Av. Getúlio Vargas nº 251. Os ônibus começam a circular intermitentemente a partir de 10h até 11h20, último horário previsto com mais garantias de chegada até às 13h, quando ocorre o fechamento dos portões, lembrando que a UFJF orienta os candidatos para que se programem para chegar até uma hora antes. Já do mesmo ponto no Centro sai a linha 570 (Fac. de Medicina) em direção às faculdades de Medicina e Fisioterapia da UFJF e a Faculdade Doctum, na Avenida Eugênio do Nascimento s/n, com horários a partir das 10h, e o último garantido às 11h.



A linha 555 (Universidade) que entra pelo Pórtico Norte, em São Pedro, terá ponto inicial também na Av. Getúlio Vargas nº 251, com circulação intermitente a partir de 10h. Uma nova linha especial, a 280, foi incluída este ano para atender aos candidatos que realizam prova na Suprema e no Colégio Sarah Dawsey, com dois horários somente, às 11h e 11h15, da Av. Getúlio Vargas, nº 251. O retorno desta linha ao Centro será exclusivamente no horário de 17h45.



Os candidatos que partem dos locais atendidos por linhas que seguem para o campus universitário e para Avenida Eugênio do Nascimento, s/n, terão a disposição os seguintes horários: 170 (Zona Nordeste/UFJF) saída de Filgueiras às 10h e retorno 17h45; 190 (Zona Sul/UFJF), sai do bairro Sagrado Coração às 10h10 e retorno 17h45; 655 (IF Sudeste/UFJF) parte do Esplanada às 10h30 e retorno 17h45; e 755 (Zona Norte/UFJF), com saída do bairro Santa Lúcia às 10h e às 10h30, e com retorno às 17h e 17h45. Exceto pelas linhas 170 e 755, que primeiramente atendem ao campus, todas as outras passam primeiro na Faculdade Doctum e nas faculdades de Medicina e Fisioterapia, no Dom Orione.



Além disso, outras seis linhas que atendem somente ao anel viário da UFJF, sem ir até as faculdades e institutos, com partidas do Centro e entrada pelo Pórtico Sul, são também opções para os candidatos, que devem conferir o horário e o itinerário no link Infotrans, no Portal da PJF. São elas: 532 (São Pedro), 534 (Santos Dumont), 544 (Recanto dos Brugger), 547 (Nossa Senhora de Fátima), 548 (Adolpho Vireque) e 549 (Nova Germânia). Não vão circular nos dias de Pism as linhas 525, 535 e 545.