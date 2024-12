Um pinheiro caiu devido as fortes chuvas da última segunda-feira (16), na Avenida Juscelino Kubitschek, no Bairro Francisco Bernardino, em Juiz de Fora. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a árvore caiu em cima da fiação elétrica e derrubou um poste. O trânsito ficou totalmente interditado nos dois lados da via até 1h30 da manhã dessa terça-feira (17).

A limpeza no local já foi realizada e o trânsito já flui normalmente.