Uma carreta bi-trem tombou na última terça-feira (17), no KM 65 da MGC-353, em Juiz de Fora. Segundo informações da Polícia Rodoviária Militar, o condutor, de 47 anos, seguia sentido Juiz de Fora, quando sentiu a direção do veículo puxar para a direita. Ele perdeu o controle do veículo que caiu em uma ribanceira de aproximadamente cinco metros.

O motorista teve ferimentos leves.