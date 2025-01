O sol volta a aparecer nesta sexta-feira (16) em Juiz de Fora, segundo o climatologista Renan Tristão. Ainda de acordo com Renan, o calor volta, o sol aparece com mais força mas ainda haverá chance de trovoadas a tarde , principalmente no domingo (18).

Entre sexta e domingo, a temperatura varia entre 21º e 30º.

Conforme o Inmet, a previsão para esta sexta é de sol, com possibilidade de chuvas a tarde e ,muitas nuvens.