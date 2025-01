A partir desta terça-feira (28), o trecho da Rua da Bahia com acesso à Avenida Brasil, entre as ruas Espírito Santo e Pinto de Moura, passa a operar em mão única. O fluxo de veículos será apenas no sentido Bairro-Centro.

O local será sinalizado indicando as alterações. Agentes de Trânsito da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) estarão no local, a partir desta terça-feira, 28, para orientar os motoristas. A mudança visa garantir mais fluidez e segurança para o trânsito na região.