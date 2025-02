A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), atualizou, o estado de saúde dos três investigadores envolvidos em um acidente de trânsito ocorrido na noite, na Avenida Rio Branco, em Juiz de Fora na última sexta-feira (31).

O investigador de 45 anos, que sofreu uma fratura na costela e uma lesão em uma vértebra lombar, já passou por exames e recebeu alta do Hospital Monte Sinai no próprio dia do acidente.

O policial de 51 anos, que teve traumatismo craniano, também foi liberado do Hospital de Pronto Socorro de Juiz de Fora e segue se recuperando em sua residência.

O investigador de 58 anos, que permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de Misericórdia, passou por uma cirurgia na noite de ontem e, segundo a PCMG, apresenta boa recuperação.

A Polícia Civil de Minas Gerais segue acompanhando o processo de recuperação dos policiais e prestando todo o suporte necessário às famílias envolvidas. A corporação reafirma seu compromisso com o bem-estar de seus agentes e continua atenta às necessidades de todos os envolvidos.

.