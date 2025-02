A Prefeitura de Juiz de Fora anunciou a prorrogação do prazo para o pagamento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) para prestadores de serviço autônomos. Agora, os contribuintes têm até o dia 28 de fevereiro para quitar o tributo à vista e garantir um desconto de 6%.

Para fazer o pagamento, os prestadores devem acessar o site da Prefeitura, emitir o Documento de Arrecadação Municipal (DAM) e realizar a quitação pelo aplicativo do banco que utiliza. Além disso, a guia do imposto estará disponível no Domicílio Eletrônico Tributário do Contribuinte (DET).

Aqueles que não optarem pelo pagamento à vista poderão parcelar o tributo em até 12 vezes, sem desconto. A primeira parcela, que originalmente venceria antes, também teve seu prazo prorrogado para o dia 28 de fevereiro. As demais vencerão no último dia útil de cada mês.

O pagamento do ISSQN pode ser feito em lotéricas para valores de até R$ 5.000,00. Para montantes superiores, o imposto deve ser quitado preferencialmente pela internet, via office banking, ou nos guichês da Caixa Econômica Federal (CEF), mesmo para clientes de bancos não credenciados pela Prefeitura.

Para os contribuintes que não têm acesso à internet, a PJF disponibiliza o atendimento presencial nos postos do serviço Diga, que funcionam em dez locais da cidade. O atendimento ocorre das 7h às 17h, sem interrupção no horário de almoço.