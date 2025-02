Uma mulher, de 39 anos, foi vítima de agressão física com uma faca neste domingo (02) na Rua São Sebastião, esquina com Batista de Oliveira, no centro da cidade.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito do crime, um homem de 48 anos, foi preso em flagrante. O suspeito contou a polícia que estava em um bar quando a vítima chegou para cobrar uma dívida de R$ 100. A vítima chegou a agredir o suspeito com dois tapas, depois, o suspeito pegou uma faca e proferiu golpes na região do peito dela.

De acordo com informações do (SAMU), a equipe foi acionada para prestar socorro à mulher, que apresentava cortes na cabeça e no corpo. Os socorristas realizaram manobras de ressuscitação cardiopulmonar por 30 minutos, mas a vítima não resistiu aos graves ferimentos e morreu no local.