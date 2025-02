A Cesama realiza, a partir desta segunda (3), obras de qualificação e reparo na região da rua Cesário Alvim. Segundo a Prefeitura, as intervenções são complementares à reforma do sistema de macrodrenagem e contribuirão para a melhoria do sistema de abastecimento de água das regiões Leste e Sudeste.

Em razão dessas intervenções, será necessário interromper o fornecimento de água na região da rua Cesário Alvim. Isso pode afetar o abastecimento nos bairros Aracy, Bosque dos Pinheiros, Cesário Alvim, Costa Carvalho, JK, Parque São Vicente, São Sebastião, Vila São Benedito e Vila São Bernardo.

De acordo a companhia, a previsão é que o serviço esteja finalizado até às 17h. A Cesama informa que o abastecimento será reiniciado assim que o serviço estiver concluído, e deve estar normalizado ainda na noite de segunda-feira.