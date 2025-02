Na próxima quinta-feira (6), a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) realizará uma sessão pública para definir os novos ocupantes das lojas na área gastronômica do Mercado Municipal. Os interessados devem entregar toda a documentação necessária para concorrer ao processo licitatório, que ocorrerá às 9h30, no auditório do 1º andar do prédio-sede da PJF (Av. Brasil, 2001, Centro). O edital de licitação, de número 025/2024, oferta sete unidades comerciais distribuídas em quatro lotes, voltados para bares, restaurantes, cafeterias, docerias e estabelecimentos similares.

O processo ocorrerá na modalidade concorrência, do tipo melhor técnica e preço, e podem participar tanto pessoas físicas quanto jurídicas. Os interessados deverão apresentar três envelopes distintos: um contendo os Documentos de Habilitação, outro com a Proposta Técnica e um terceiro com a Proposta Comercial. Todos os envelopes devem ser entregues no momento da sessão pública, e não será permitida a entrega de documentação após o horário estipulado. Para evitar imprevistos, a PJF recomenda que os proponentes cheguem ao local com pelo menos 30 minutos de antecedência.

Cada participante pode apresentar Proposta Comercial para todos os lotes, desde que preencha os formulários separadamente e os inclua em um único envelope. Contudo, mesmo que um proponente vença mais de um lote, ele poderá arrematar apenas uma unidade comercial. Nesses casos, a prioridade será definida conforme a ordem indicada na Proposta Técnica.

Dúvidas e esclarecimentos sobre o edital podem ser encaminhados à Subsecretaria de Licitações e Compras por meio do sistema Prefeitura Ágil.

Obras do Mercado Municipal entram na fase final

As obras de revitalização do Mercado Municipal estão próximas da conclusão, com 89% das lojas já ocupadas por meio de processos licitatórios promovidos pela PJF. Com um investimento de aproximadamente R$ 14 milhões, o novo Mercado Municipal contará com 65 espaços comerciais distribuídos em diversos segmentos. Além da área gastronômica, haverá uma praça de alimentação com palco, um centro de artesanato e uma ala dedicada à cultura, com um centro audiovisual e uma sala de exposições.

A revitalização do Mercado Municipal busca transformá-lo em uma referência em gastronomia e turismo na região. O espaço também foi projetado para garantir acessibilidade a todas as pessoas, contando com escadas, elevadores e banheiros adaptados.