O Procon está com inscrições abertas para o projeto “Procon na Escola”. A iniciativa é voltada para escolas públicas e privadas interessadas em receber atividades educativas e lúdicas sobre educação financeira, consumo consciente e direitos do consumidor.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 28 de fevereiro por meio de um formulário online. Durante o processo de inscrição, as escolas devem informar o dia da semana preferido para a realização das atividades.

Além das ações direcionadas aos alunos, o projeto inclui um workshop de educação financeira para os familiares dos estudantes e a entrega do kit de livros “O Consumo”, permitindo que as instituições de ensino continuem promovendo práticas de educação financeira de forma autônoma.

Outra novidade é a possibilidade de as escolas solicitarem a presença do “Procon Aqui”, unidade móvel que oferece atendimento à comunidade escolar. Essa solicitação pode ser feita no momento da inscrição.

