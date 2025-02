No dia 11 de fevereiro, fiéis de Juiz de Fora e Pedro Teixeira (MG) se reúnem para celebrar Nossa Senhora de Lourdes. A devoção surgiu a partir das aparições da Virgem Maria a Santa Bernadette Soubirous, em 1858, na cidade de Lourdes, na França. Desde então, o local se tornou um dos maiores santuários marianos do mundo, atraindo milhões de peregrinos anualmente. A data também marca o Dia Mundial do Enfermo, reforçando a relação da santa com a intercessão pelos doentes e necessitados.

Na Arquidiocese de Juiz de Fora, duas paróquias dedicadas a Nossa Senhora de Lourdes organizam programações especiais para homenagear a padroeira. No bairro Francisco Bernardino, a festividade traz como tema “Nossa Senhora de Lourdes, acolhei-nos como peregrinos da esperança”. As celebrações, que começaram no último fim de semana, ocorrem sempre às 19h.

Já em Pedro Teixeira, a novena ocorre diariamente às 18h. No dia dedicado à padroeira, a programação inclui três missas, uma carreata, a oração do terço, uma procissão luminosa e a coroação de Nossa Senhora.

Programação completa:

Paróquia Nossa Senhora de Lourdes – Francisco Bernardino

Igreja Matriz: Av. Juscelino Kubitscheck, 790 Bairro Francisco Bernardino

1º de fevereiro (sábado)

19h – Santa Missa com bênção do Santíssimo, em intenção de todos os envolvidos na organização da festa

Até 10 de fevereiro

19h – Novena com Missa e bênção do Santíssimo Sacramento

11 de fevereiro (terça-feira) | Dia de Nossa Senhora de Lourdes

6h – Santa Missa

9h e 15h – Missa com unção dos enfermos

19h – Missa Solene

Funcionamento de barraquinhas todos os dias

Paróquia Nossa Senhora de Lourdes – Pedro Teixeira

Igreja Matriz: Praça Nossa Senhora de Lourdes, 160 – Centro

Até 10 de fevereiro

18h – Novena

11 de fevereiro (terça-feira) | Dia de Nossa Senhora de Lourdes

5h30 – Concentração dos fiéis na Praça Central, seguida de caminhada e oração do terço até a gruta

6h30 – Missa na Gruta de Nossa Senhora de Lourdes, seguida de café compartilhado

10h – Carreata saindo do Galpão

12h – Missa com unção dos enfermos

18h – Missa solene, seguida de procissão luminosa e coroação de Nossa Senhora