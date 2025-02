A Companhia EITA! inicia 2025 com uma programação especial para os amantes do teatro em Juiz de Fora. Nos dias 20 e 21 de fevereiro, o grupo leva ao palco do Teatro Paschoal Carlos Magno o espetáculo "Quanto vale?", seguido por "Alice", nos dias 22 e 23.

Quanto vale?

Com dramaturgia e direção de Lucas Nunes, "Quanto vale?" é a segunda montagem da Cia EITA! e aborda temas como dignidade, família e resiliência. A peça narra a trajetória de Vida e sua mãe, Maria, que enfrentam a iminente perda de sua casa. Entre recordações de um nascimento marcado por fé e sacrifício, a trama expõe laços familiares, tensões e mágoas ocultas. O quintal se torna um símbolo de estabilidade para Vida, enquanto as rachaduras na casa e nos relacionamentos revelam fragilidades profundas. Com visitas inesperadas e conselhos maternos, a protagonista precisa encontrar forças para lidar com os desafios da vida.

Contemplado pela Lei Paulo Gustavo 2023 no Edital Multicultural da Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa), "Quanto vale?" recebeu apoio para sua realização, fortalecendo a cena cultural local.

Alice

Já "Alice", com adaptação de Lucas Nunes e Caio Valle, nasceu da primeira oficina de montagem teatral da Cia EITA! no Moinho, na Zona Norte da cidade. A peça oferece uma releitura irreverente do clássico "Alice no País das Maravilhas", trazendo elementos da cultura local. Em sua jornada, Alice encontra personagens e situações inusitadas, como um chá de café com pão de queijo e um jogo de críquete maluco com a rainha. A montagem mistura humor e fantasia, refletindo sobre os desafios da vida com uma abordagem lúdica e regionalizada.

Serviço

As apresentações serão no Teatro Paschoal Carlos Magno. A peça "Quanto Vale ?" será exibida nos dias 20 e 21 de fevereiro e a peça "Alice" será performada nos dias 22 e 23 de fevereiro.

Os ingressos podem ser adquiridos pelo aplicativo Sympla.