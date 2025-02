A Cesama deu início, nesta segunda-feira (17), à primeira fase da remodelação da rede de esgoto na Rua Doutor José Barbosa, no Bairro São Mateus. O trabalho, que visa a substituição das antigas Manilhas de Barro Vitrificado por modernos tubos de PVC ocre, está previsto para ser concluído até sexta-feira (28).

De acordo com o assessor técnico da Cesama, Alair Júnior, a remodelação na Rua Doutor José Barbosa abrange um total de 235 metros e será realizada em três etapas. Após a conclusão da primeira fase no final de fevereiro, as equipes contratadas retomarão as atividades na quinta-feira, 6 de março, com previsão de encerramento da segunda fase em 14 de março. Já a terceira e última etapa está programada para ocorrer entre os dias 17 e 24 de março. “As obras foram divididas em três etapas para minimizar os transtornos no trânsito”, explicou.

Para viabilizar a execução dos serviços, a SMU estabeleceu alterações temporárias no trânsito. Durante a primeira etapa, a interdição ocorre na Rua Doutor José Barbosa, no trecho entre as ruas Marmoré e São Mateus. Na segunda fase, a interrupção do trânsito será na mesma rua, entre a parte sem saída da via e a esquina com a Rua São Mateus. Por fim, na terceira etapa, a interdição se concentra na Rua São Mateus, no trecho entre a Ladeira Alexandre Leonel e a Rua Doutor José Barbosa. As alterações ocorrem diariamente entre 7h30 e 17h.