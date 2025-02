Na manhã desta quarta-feira (19), o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a um vazamento de gás de refrigeração no supermercado Bahamas Empório, localizado na Avenida Rio Branco, no bairro São Mateus, em Juiz de Fora.

Inicialmente, a ocorrência foi relatada como um princípio de incêndio devido à presença de uma "fumaça" no ambiente. No entanto, ao chegarem ao local, os bombeiros identificaram que se tratava de um vazamento de gás proveniente dos equipamentos de refrigeração do mercado, como freezers e câmaras frigoríficas.

Diante da situação, a equipe realizou o isolamento da área para evitar riscos aos funcionários e clientes, além de promover a ventilação do ambiente. Como medida preventiva, foi montada uma linha direta de combate a incêndios. O subgerente do estabelecimento acionou a assistência técnica para lidar com o problema nos equipamentos. Não houve registro de vítimas.