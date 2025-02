Na tarde desta quarta-feira (19), um veículo Peugeot 207 foi completamente consumido pelas chamas na BR-267, KM 126, na região de Igrejinha, em Juiz de Fora. Não houve registro de vítimas.

O condutor do automóvel contou que percebeu um calor intenso vindo do painel do veículo. Diante da situação, estacionou e saiu do carro, que já apresentava sinais de incêndio com chamas saindo pelo capô. No entanto, ao abandonar o veículo, não acionou o freio de estacionamento, fazendo com que o automóvel descesse uma ribanceira antes de ser totalmente tomado pelas chamas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e utilizou aproximadamente 2.000 litros de água para extinguir o incêndio. As causas do fogo são desconhecidas e não houve outros veículos envolvidos no incidente.

De acordo com a PRF, o trecho da rodovia não precisou ser interditado, e o fluxo seguiu normalmente após a remoção dos destroços.