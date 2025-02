A partir da próxima segunda-feira (24), jovens com idades entre 10 e 17 anos poderão se inscrever para participar do novo núcleo de iniciação esportiva do projeto JF-Esporte e Cidadania. A iniciativa oferecerá aulas gratuitas de futsal na quadra da Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania (Sesuc), localizada na Avenida Sete de Setembro, 768, no bairro Costa Carvalho.

As inscrições serão realizadas presencialmente na segunda-feira (24) e na quinta-feira (27), entre 14h e 17h. O responsável pelo aluno deve comparecer ao local com um atestado médico que comprove a aptidão do jovem para atividades físicas. As vagas são limitadas.

O novo núcleo é resultado da parceria entre a Secretaria de Esporte e Lazer (SEL) e a Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania, visando ampliar o acesso ao esporte e fortalecer a relação da comunidade com os espaços públicos.

O secretário da Sesuc, Tadeu David, destaca a importância do projeto na prevenção da exposição de jovens à criminalidade. “Entendemos que a Sesuc, embora seja um espaço administrativo, também é um espaço comunitário, onde as pessoas podem interagir. Esse projeto é fundamental para aproximar a juventude do esporte e afastá-la de situações de risco”, afirmou.

Desde 2022, a mesma proposta de proximidade com o território vem sendo aplicada na sede da Guarda Municipal, onde outro núcleo do JF-Esporte e Cidadania atende mais de 100 mulheres com atividades de ginástica aeróbica, alongamento e pilates.

