Uma manutenção programada pela Cemig pode impactar o fornecimento de água no bairro Mariano Procópio e região, em Juiz de Fora, nesta sexta-feira (21). A intervenção será realizada na rede elétrica da Rua Mariano Procópio, número 1478, entre 9h30 e 17h30, o que pode afetar os trabalhos da Cesama.

De acordo com a Cesama, o abastecimento será retomado assim que a energia for restabelecida, com previsão de normalização ainda na noite de sexta-feira.

