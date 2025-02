A Prefeitura de Juiz de Fora PJF está entrando na fase final das obras de macrodrenagem na Rua Cesário Alvim. A partir da próxima segunda-feira (24), terá início a etapa de asfaltamento da via, que busca garantir um novo pavimento de qualidade para a região.

Nesta fase inicial, será feita a regularização do subleito e a execução da base, seguidas pela aplicação de uma fina camada de aslfato de proteção contra intempéries. Em seguida, a Empav executará a pavimentação final. Para minimizar os transtornos, caminhões-pipa serão utilizados na rua para reduzir a poeira causada pelo serviço.

Realizada em conjunto pela Secretaria de Obras SO e pela Cesama, a obra de macrodrenagem na Rua Cesário Alvim tem como objetivo solucionar problemas crônicos de alagamentos e enxurradas na região. A intervenção também abrange as ruas Joaquim Henrique Viana, Goiás, Palmira Pessoa e Padre Arnaldo Jansen.

O projeto desenvolvido pela SO visa impedir que águas pluviais invadam residências e comprometam o asfalto durante o período chuvoso. Além disso, a Cesama está construindo duas novas redes de esgotamento sanitário para separar o esgoto domiciliar do sistema de drenagem, além da implantação de uma nova rede de recalque de água potável, garantindo maior eficiência no abastecimento de água para os bairros adjacentes.