O Espaço Ziriguidum, localizado no bairro Mariano Procópio, nasceu do olhar visionário do empresário Lucas Brunelli. Ao passar diariamente em frente à casa que hoje abriga o espaço, ele percebeu seu potencial e decidiu transformá-la. Sua esposa e sócia, Betânia Bertelli, destaca a essência do projeto: "Nascemos do desejo de espalhar cultura, de dar voz, cor e ritmo à nossa cidade. O Espaço Ziriguidum é encontro, é calor, é brasilidade pulsando em cada som, sabor e troca. Aqui, acreditamos que cultura é afeto, é conexão, é pertencimento. Queremos ser um ponto de encontro para boas conversas, novas ideias e sonhos compartilhados."



Ao visitar a residência, o casal identificou a necessidade de uma revitalização, já que o imóvel era muito antigo e não serviria mais como moradia, mas sim como um espaço para unir a comunidade. A arquiteta responsável pelo projeto, Isabela Gouveia, explica que a preocupação foi manter a identidade original da casa: "Desde o início, tivemos o cuidado de preservar elementos marcantes da arquitetura. Mantivemos as portas, janelas, o piso e até a cor azul da fachada. Nosso objetivo foi adaptar a casa ao público sem descaracterizá-la."



Além de um espaço cultural, o Ziriguidum abriga o bar Beberico, que se tornou um ponto de encontro essencial na região. Sócia do bar, Isabela destaca como ele se integrou ao projeto: "O Beberico exala culinária, música, drinks e, claro, brasilidade." A proposta do espaço vai além da gastronomia e do entretenimento. O local já recebeu eventos como desfiles de moda em crochê, batalhas de rap, exposições de arte e feiras de artesanato, consolidando-se como um importante ponto de cultura e convivência no bairro Mariano Procópio.



Outro impacto positivo da iniciativa foi a redução nos índices de assaltos na região. De acordo Betânia Bertelli, com a movimentação frequente de clientes e eventos, o fluxo de pessoas aumentou, tornando o ambiente mais seguro e acolhedor para moradores e visitantes. Exemplos como esse provam que cultura não é so entretenimento, mas também transformação social.