A tradicional série "Concertos na UFJF" chega à sua 15ª edição nesta quarta-feira, dia 26 de fevereiro, levando ao público uma apresentação especial no Museu de Arte Murilo Mendes (MAMM). O evento gratuito terá início às 19h30 e promete emocionar os amantes da música clássica e contemporânea.

Sob a organização do professor do Departamento de Música da UFJF, Fernando Vago, e do estudante de Licenciatura em Música, Leonardo Gavinho, o concerto reunirá talentosos músicos, incluindo Beatriz Crivellari, Laura Sahb, Luísa Bonin, Maria Eduarda Cruz, Nariá Assis, Pedro Henrique dos Reis e Sara Gimenes.

O programa da noite conta com um repertório diversificado, abrangendo desde peças clássicas de compositores renomados, como Chopin, Debussy e Liszt, até obras de grandes nomes brasileiros, como Heitor Villa-Lobos, Guerra-Peixe e Chico Buarque.

Entre os destaques, Pedro Henrique dos Reis interpretará peças de Debussy, Chopin e Villa-Lobos; Laura Sahb trará obras de Osvaldo Lacerda e Robert Schumann; e Beatriz Crivellari, acompanhada da pianista colaboradora Nariá Assis, apresentará "Hébé", de Ernest Chausson, e "Beatriz", de Edu Lobo e Chico Buarque.

O evento ocorrerá no Museu de Arte Murilo Mendes, na Rua Benjamin Constant, 790. A entrada é gratuita, proporcionando uma oportunidade única para o público apreciar música de qualidade em um ambiente culturalmente rico.

Para mais informações sobre o projeto e futuras edições, acompanhe as redes sociais do MAMM e do Departamento de Música da UFJF.