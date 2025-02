Em função do Carnaval, na próxima semana, os serviços da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) terão alterações de segunda a quarta, de 1 à 4 de março. Confira como fica o funcionamento durante o feriado:

-Companhia de Saneamento Municipal (Cesama): Irá trabalhar em esquema de plantão durante o feriado prolongado de Carnaval, de sábado (1º de março) à quarta-feira (5). As solicitações podem ser feitas por meio do Cesama Atende, pelo 115, que atende 24 horas.

-Departamento Municipal de Limpeza Urbana (Demlurb): Mantém todas as suas atividades operacionais normalmente de sábado (1) até segunda-feira (3).

Apenas na terça-feira (4) não haverá expediente nos setores de coleta domiciliar e seletiva e ecopontos. O Demlurb contará com equipes em regime de plantão e com a programação das operações de limpeza do Carnaval. Na quarta-feira (5), todas as operações ocorrerão regularmente.

-Saúde: Os serviços de Urgência e Emergência das Unidades de Pronto Atendimento (UPA), do Pronto Atendimento Nordeste, do Pronto Atendimento Infantil (PAI), Regional Leste e Hospital de Pronto Socorro (HPS), bem como a Central de Regulação de Vagas Hospitalares, permanecem em funcionamento 24 horas durante o período.

As Unidades Básicas de Saúde (UBS) paralisam as atividades no final do turno da noite de sexta-feira (28). As atividades nas UBS’s retornam na quinta-feira, (6). O Departamento de Saúde da Mulher, Gestante, Criança e do Adolescente (DSMGCA), o Serviço de Saúde do Idoso (Sasi), os Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) e o PAM Marechal paralisam os atendimentos no final do turno da sexta-feira (28), e retornam na quinta-feira (6). O Departamento de Saúde Mental (DESM), o Centro de Atenção à Saúde Mental (CASM)/ Centro de Convivência Recriar (CCR), o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Leste e CAPS paralisam os atendimentos no final do turno da sexta-feira (28), e retornam na quinta-feira (6).

O CAPS AD e o CAPS Casa Viva funcionam 24h durante o período. As vacinações, campanhas e de rotina, retornam na quinta-feira (6), nas UBSs, no DSMGCA e no Sasi. O Pronto Atendimento Odontológico e o Protocolo de Atendimento ao Risco Biológico Ocupacional e Sexual (Parbos), ambos localizados no HPS, funcionam 24 horas durante o período.

-Empresa Municipal de Pavimentação e Urbanidades (Empav): Sábado e domingo (1 e 2), equipes de poda de árvore das 7h às 22h. Entre segunda e quarta, teremos atuação de todas as frentes: pavimentação, tapa-buracos, poda de grama, poda de árvores e iluminação.



-Guarda Municipal (GM): A Guarda mantém em atividade 24h por dia com o Centro de Monitoramento e Operações (CMO) – Central 153 e Rondas preventivas 24h

Especificamente nos dias de Carnaval, a guarda estará com efetivo operacional nos seguintes pontos:

- Banda Daki (efetivo reforçado)

- Blocos dos circuitos Roza-Estação e Parque-Estação

- Apoio à Fiscalização de Posturas

- Apoio ao trânsito (SMU)

- Apoio à Polícia Militar na dispersão dos eventos



-Agentes de Transporte e Trânsito: Os agentes de transporte e trânsito atuam no monitoramento e fiscalização viária em toda a cidade. As equipes podem ser acionadas pelo número 2104-7400.



-Defesa Civil: A equipe da Defesa Civil estará de plantão e em caso de emergência, disque 199. A Central de Atendimento funciona 24h.

-Mercado Municipal: No sábado, 1º de março, funcionará das 8h às 14h. De domingo (2), à terça-feira (4), estará fechado. Na quarta-feira, volta a funcionar das 8h às 18h.

-Feiras livres: Sábado, 1º de março, e domingo (2), as feiras ocorrem normalmente. Segunda (3) não há feiras livres. Na terça-feira (4), não haverá as feiras dos bairros Granbery, Francisco Bernardino, Praça da Estação e da Rua Mister Moore. No Bairro Mariano Procópio a feira acontece normalmente. Na quarta-feira (5), não haverá feira noturna da Praça Antônio Carlos. Já as feiras diurnas dos Bairros São Mateus e Bandeirantes, serão realizadas normalmente. Acesse aqui e veja os endereços.

-Restaurante Popular: De sábado, 1º de março, a quarta-feira (5), funcionará com atendimento exclusivo para o público autorizado pela Assistência Social.

-Casa da Mulher: não fará atendimentos do dia 1º ao dia 5 de março. Retornaremos às atividades normais no dia 6. Horário de funcionamento: 08h00 às 17h00



-Assistência Social: Cras, Creas e Centro Pop param na sexta (28) e voltam na quinta (6).

Casas de Passagem, Nupop funcionam normalmente todos os dias nos horários já convencionados.

-Conselhos Tutelares: Conselhos Tutelares: Funcionam em esquema de plantão, pelos telefones: Norte/nordeste: 98429-4740; / Norte: 98506-2939; Centro/sudeste: 98838-3193; Sul/Oeste: 98431-4793; e Leste: 98463-0980

-Funalfa: O CCBM estará com as atividades já agendadas ocorrendo normalmente. Por sua vez, os demais espaços sob responsabilidade da Funalfa, incluindo o Teatro Paschoal Carlos Magno e o Museu Ferroviário, estarão em recesso de 1º a 5 de março.

-Espaço Cidade: O Espaço Cidade retornará suas atividades só dia 6 (quinta-feira)

-Parque Municipal: Parque Municipal com funcionamento normal de sábado a terça-feira, fechando somente na quarta-feira de cinzas (5) para manutenção.

-Museu Mariano Procópio: O Parque e o Museu Mariano Procópio funcionarão no sábado e domingo, no horário normal. Os espaços ficarão fechados na segunda, terça e quarta e retornarão com suas atividades na quinta-feira, 6.

-Parque da Lajinha: O parque fica fechado na quarta-feira de cinzas (5). Nos demais dias, funcionará em horário normal, de 8h às 17h

-Agência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon): O Procon não funcionará no carnaval. O atendimento ao público retorna na quinta-feira, dia 6.

-Departamento de Informação Geral e Atendimento (Diga): Não atenderá ao público durante os dias de Carnaval, mas o cidadão pode protocolar seu requerimento através do Prefeitura Ágil. Os DIGAs retornam às atividades presenciais na quinta-feira, 6.

-Ouvidorias Municipais: As Ouvidorias Municipais não funcionarão na segunda-feira, 3, terça-feira, 4 e quarta-feira, 5. Durante esses dias, os cidadãos poderão registrar suas manifestações e pedidos de acesso à informação por meio do site